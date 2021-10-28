Двадцать семей получили ключи от новых квартир на улице Пионерской в Муроме - их переселили из...

Двадцать семей получили ключи от новых квартир на улице Пионерской в Муроме - их переселили из аварийного жилья.Для этих целей администрация округа выкупила целый подъезд нового дома. В каждой квартире- индивидуальное отопление, косметический ремонт. До этого новосёлы жили в, мягко говоря, непростых условиях. Администрация Мурома уже выстраивает новую очередь для переселения людей из аварийного жилья.