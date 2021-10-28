В реализацию проекта вложат около 8 млрд рублей.

Во Владимирской области построят распределительный центр Wildberries. Трёхстороннее соглашение подписали врио губернатора, глава администрации Собинского района и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.Его площадь составит 100 тысяч квадратных метров. Он появится в Колокшанском сельском поселении в 2022-23 годах. Преимуществами площадки стали транспортная доступность, а также обеспеченность необходимой инфраструктурой и трудовыми ресурсами. Инвестор планирует вложить в проект 8 млрд рублей, что позволит создать 5000 рабочих мест.Власти помогут обеспечить стройку необходимой инфраструктурой, электроэнергией, водой и отводом стоков, газом.«Запуск нового распределительного центра позволит местным предпринимателям сократить расходы на логистику и поможет выйти на новые рынки. За год количество контрагентов из Владимирской области, которые реализуют на Wildberries свою продукцию, выросло в 4 раза − до 2320, а их продажи увеличились в 2,3 раза − до 3 млрд рублей», – подчеркнула Татьяна Бакальчук.