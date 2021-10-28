Суздальские подростки осваивают кузнечное дело. Уроки проводят для ребят из многодетных, неполных и...

Суздальские подростки осваивают кузнечное дело. Уроки проводят для ребят из многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Проект "Движение вверх" общественной организации "Свет жизни" получил поддержку Фонда президентских грантов. Как "зажигают" интерес к профессии, расскажет Мария Платанюк.Здесь помогут освоить азы ремесла и выковать настоящий мужской характер. В кузнице на улице Рябиновой во власти огня и металла - суздальские школьники. Самого разного возраста. Алексей Коровин, по словам наставника, буквально чувствует металл. И уже освоил достаточно сложные приёмы. В кузницу Лёша спешит каждую неделю.Алексей Коровин, участник проекта "Движение вверх":- Работа кузнеца интересна тем, что ты что-то своими руками делаешь, и тебе это нравится. Что-то получается.Каждый из ребят вполне может претендовать на звания подмастерья. Подростки создают подковы, гвозди, осваивают азы художественной ковки под руководством Ильи Костюкова, профессионального кузнеца, художника-реставратора по металлу.Илья Костюков, кузнец, педагог проекта "Движение вверх":- Я предложил просто прийти ко мне на экскурсию. У меня есть возможность. Для меня это несложно. Они пришли на экскурсию, всё показал, рассказал, они захотели ходить.Мастер-классы в кузнице - часть программы "Движение вверх". Это важнейшая инициатива владимирской областной организации "Свет жизни". Задача одна - увести детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей "с улицы".Елена Голубева, председатель совета областной общественной организации "Свет жизни":- Очень часто дети от нечего делать попадают в плохие компании, бегают по заброшенным стройкам, часто зимой греются в подъездах, в подвалах. Наш проект направлен на то, чтобы дети занимались каким-либо трудом.По словам Елены Голубевой, "Движение вверх" - это не только работа в кузнице. Юношей обучают столярному делу, девушек - швейному. Для детей и подростков каждый день открыт досуговый центр. Также в программе спорт, работы по благоустройству. Благодаря президентскому гранту детей из отдалённых районов привозят на занятия на автобусе, водят в кафе. Саша Нагайцев в группе юных кузнецов - самый младший. Занятия старается не пропускать. Говорит, огонь завораживает.Александр Нагайцев, участник проекта "Движение вверх":- Я мечтаю о лошади. Буду ей подковы ковать!Никите Потехину - 15. Юноша уже умеет ковать резцы для дерева. Уверен: навыки, полученные в кузнице, пригодятся обязательно.Никита Потехин, участник проекта "Движение вверх":- Навык ковки очень полезен. В случае необходимости вместо того, чтобы что-то искать - сделал своими руками. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.Создатели проекта замечают - эффект очевиден. Это действительно про стремление вверх. И уверенность в собственных силах.Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".