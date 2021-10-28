В Вязниках демонтируют кинотеатр Россия в центральной части города. Здание признали аварийным в...

В Вязниках демонтируют кинотеатр "Россия" в центральной части города. Здание признали аварийным в двухтысячных годах. По фасаду с мозаикой пошли трещины, а летом прошлого года произошёл крупный пожар, который ещё больше усугубил ситуацию.Комментаторы разделились на два лагеря - одни "за" демонтаж аварийного здания, которое могло, по их мнению, рухнуть в любой момент. Другие считают это место потерянной достопримечательностью. Ведь с самим кинотеатром связаны события, которые до сих пор сохранились в памяти местных жителей. Например, в 60-х годах, после премьеры "Неуловимых мстителей" фильм был показан и в Вязниках. В город приезжали члены съёмочной группы, в том числе исполнитель роли Валерки - Михаил Метёлкин. Ремонт кинотеатра был неподъёмным - проект реконструкции оценили в двести миллионов рублей.