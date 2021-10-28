На директора «ОООшки» завели административное дело и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В Вязниках бывшего полицейского взяли на работу с нарушениями антикоррупционного законодательства. Об этом рассказали во Владимирской областной прокуратуре.Принятый в ООО «Теплосеть-Импорт» мужчина ранее трудился в вязниковском отделе МВД.Кроме того, в компании не были приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.Вдобавок, на директора «ОООшки» завели административное дело и оштрафовали на 20 тысяч рублей.