Один человек пострадал в столкновении легкового автомобиля и самосвала. Авария произошла во втором часу дня в Юрьевце возле дома № 144 по улице Ноябрьской. По предварительной информации

Один человек пострадал в столкновении легкового автомобиля и самосвала. Авария произошла во втором часу дня в Юрьевце возле дома № 144 по улице Ноябрьской. По предварительной информации ГИБДД, водитель грузовика МАН выезжал со второстепенной дороги на федеральную М-7. При повороте налево не уступил автомобилю Рено Дастер. Легковушка на скорости влетела в самосвал. От удара переднюю