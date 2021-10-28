Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Вакцинация или дистант? Должны быть вакцинированы не...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Вакцинация или дистант?Должны быть вакцинированы не менее 80 процентов. Как идёт прививочная кампания среди студентов старше 18 лет?- Мусор на весыКонтрольное взвешивание. Зачем специалисты замеряют массу выброшенного мусора в отдельных районах региона?- Город будущегоИ чего не хватает современному Владимиру? Город будущего глазами детей представили ученики школы промдизайна.