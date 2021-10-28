В социальных сетях набирает популярность видео, на котором Владимир Путин вспоминает о невыполненном им обещании.

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором Владимир Путин вспоминает о невыполненном им обещании.Внимание пользователей TikTok привлекла история, рассказанная президентом России. Произошло это еще в начале 2000-х годов. Страна находилась в крайне непростом положении, а Владимир Путин активно перемещался по самым разным ее уголкам.Во время одной из таких поездок к российскому лидеру подошла пожилая женщина. Несмотря на слякоть на улице и осеннюю погоду она упала перед Владимиром Путиным на колени.Просительница протянула президенту записку со своей просьбой. Он дал женщине обещание, что обязательно изучит все, что она написала. Записку глава государства передал своим помощникам."Ее потеряли. Никогда этого не забуду", – признался Владимир Путин.Многие пользователи TikTok услышали эту историю впервые. Она произвела на них огромное впечатление. Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что у российского лидера вступили на глазах слезы, передает .Другие пользователи Сети заинтересовались, что же было написано в той самой записке. Впрочем, узнать это спустя столько лет не представляется возможным.