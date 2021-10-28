Главная задача – снизить число контактов.

Владимирская область три недели почти ежедневно бьёт рекорды по количеству заразившихся коронавирусом. Именно поэтому официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова попросила жителей региона отказаться с 30 октября по 7 ноября от поездок, путешествий и провести нерабочие дни дома. Главная задача – снизить число контактов.Санитарные врачи уверены, что главная причина четвёртой волны – безответственное отношение к вакцинации от ковида. Во время нерабочих дней есть возможность наверстать упущенное. От этого будет зависеть обстановка, в которой область встретит Новый год.