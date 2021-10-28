Во Владимире у троих прохожих обнаружили около 40 граммов наркотиков. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии их задержали и передали в руки полиции. Один из злоумышленников попался

Во Владимире у троих прохожих обнаружили около 40 граммов наркотиков. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии их задержали и передали в руки полиции. Один из злоумышленников попался на улице – это частный сектор в районе 5-й горбольницы. При виде патрульного автомобиля мужчина занервничал, часто начал оглядываться и попытался скрыться. Правоохранители остановили прохожего. На вопросы сотрудников он отвечал