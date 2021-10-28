В отсеке для перевозки четвероногих должен присутствовать кондиционер, автономный отопитель мощностью не менее 4 кВт. Кузов должен быть утеплён, а также оборудован стеллажом для переносок, сачком и клетками.

Департамент имущественных и земельных отношений за 2,7 млн рублей купил для нужд Центра ветеренарии автомобиль для перевозки животных.Согласно техническому заданию, специалисты получат Ford Transit или похожую машину, переоборудованную для отлова и транспортировки бездомных животных.В отсеке для перевозки четвероногих должен присутствовать кондиционер, автономный отопитель мощностью не менее 4 кВт. Кузов должен быть утеплён, а также оборудован стеллажом для переносок, сачком и клетками.На торги заявилась лишь компания «Максимум ОПТ», которая и поставит авто ветеринарам.