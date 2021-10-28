Ожидается, что «Владимирпассажиртранс» получит 17 новых единиц подвижного состава.

Владимирской области одобрен инфраструктурный кредит на покупку новых автобусов. Ранее мэрия Владимира подала заявку на 253 млн рублей. Ожидается, что «Владимирпассажиртранс» получит 17 новых единиц подвижного состава.Как рассказал на своей странице в «Инстаграме» вице-премьер Марат Хуснуллин, положительный ответ получили восемь субъектов, в числе которых 33-ий регион.Ранее мы , что Белый дом намерен помочь «Владимирпассажиртрансу» получить заём на обновление автопарка. Две недели назад вопрос обсудили врио губернатора Александр Авдеев и глава города Андрей Шохин.Появление нового общественного транспорта на улицах Владимира намечено на 2022 год.