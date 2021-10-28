Сегодня во Владимире, в режиме онлайн прошло заседание областного Законодательного собрания. Что...

Сегодня во Владимире, в режиме онлайн прошло заседание областного Законодательного собрания. Что обсуждали парламентарии? Об этом в нашем следующем материале.Одной из главных тем октябрьского заседания стал вопрос о выделении крупных инфраструктурных кредитов из федерального бюджета Ковровскому и Александровскому районам на развитие инфраструктуры Доброграда и на модернизацию сетей теплоснабжения в Александрове.Общая сумма бюджетных вливаний – пять с половиной миллиардов рублей. При этом частный бизнес тоже внесет свою часть. Если рентабельными считаются вложения 1:1 между бюджетом и частными инвестициями, то в случае с Доброградом эта пропорция 1:5, то есть на 4 миллиарда 800 миллионов рублей бюджетного кредита инвесторы вложат 28 миллиардов. Депутаты поддержали амбициозный проект, но подчеркнули необходимость жесткого контроля.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Речь идет о возможностях, которые было бы преступно не использовать. Президент, правительство России дало регионам возможности создавать точки роста, создавать инфраструктуру, на базе которой будет развиваться экономика, промышленность нашего региона и одной из таких точек роста может стать проект в городе Доброград.Также на заседании приняли поправки к закону о поддержке туризма в регионе. Официально введено новое направление – «сельский туризм». Минсельхоз разработал отраслевую программу, где предусмотрены меры поддержки для тех, кто занимается таким туризмом. На развитие этого направления из федерального бюджета выделено 300 миллионов рублей. Владимирская область уже подала четыре заявки на гранты по агротуризму, две из которых получили высокий рейтинг.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Мы также этот термин включили в перечень мер, которые теперь могут быть поддержаны в нашем регионе. Это позволит сельхоз-предприятиям, помимо своих традиционных видов деятельности, развивать это перспективное, интересное и, точно, востребованное в регионе направление.Еще один важный пункт повестки. Детский отдых в лагере или санатории. В нынешних условиях все подобные поездки и просто посещение публичных мероприятий сопряжены с обязательной процедурой – проведением ПЦР-теста. Но бесплатно поликлиники делают исследование только при подозрении на болезнь. За детей-сирот в данной ситуации платить просто некому.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания:- Не может бюджетное учреждение найти средства и оплатить этот ПЦР-тест для них. Поэтому мы должны подумать о детях, социальную справедливость восстановить и из областного бюджета оплачивать для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей эти ПЦР-тесты.Участником сессии владимирского заксобрания в первый раз стал врио губернатора Александр Авдеев. Новый рулевой региона ранее уже встретился со всеми фракциями облпарламента, обсудил с ними различные проблемы и сегодня заявил о готовности участвовать в работе ЗС каждый раз, когда это будет необходимо.Никита Тарбеев при содействиипресс-службы ЗС