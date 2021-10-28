Сегодня, 28 октября, во Владимире полностью открыто движение транспорта и пешеходов по...

Сегодня, 28 октября, во Владимире полностью открыто движение транспорта и пешеходов по отремонтированному мосту на повороте с улицы Мира к Дворцу детского (юношеского) творчества, сообщает Администрация Владимирской области.По итогам открытого конкурса муниципальный контракт на капитальный ремонт моста был подписан администрацией города Владимира с областным дорожно-строительным предприятием ГУП «ДСУ-3», а стоимость работ была снижена с 18,6 млн до 13,76 млн рублей.В течение лета подрядчик выполнил ремонт пролетных балок, заменил тротуарные блоки, установил новые ограждения и освещение, заасфальтировал проезжую часть и тротуары. В рамках контракта ГУП «ДСУ-3» осталось завершить монтаж системы водоотведения, укрепить откосы геосеткой и обработать несущие конструкции специальным защитными составами.Сегодня на мосту был демонтирован временный светофор, установленный для организации реверсивного движения на время ремонтных работ, и теперь транспорт ездит по прежней схеме.С 29 октября автобусы городских маршрутов №№ 11С, 23 и 55 также возобновляют движение по привычному маршруту - с заездом ко Дворцу детского (юношеского) творчества. Расписание движения автобусов не изменилось и доступно на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.Фото: vladimir-city.ru