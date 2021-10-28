Источник финансирования - увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Владимирским дорожникам выделили более 12 млн рублей на закупку шин и запчастей. Решение принято депутатами горсовета.Напомним, что автопарк ЦУГДа насчитывает 169 единиц техники. В предыдущие годы переобувание автомобилей финансировалось гораздо скромнее – по два миллиона рублей в 2019 и 2020 годах, 1,6 млн – в 2021 году. Всего было закуплено порядка 470 покрышек.Сейчас для подготовки техники к зиме требуется заменить 334 шины на тракторах, погрузчиках, прицепах и КАМАЗах. С учётом услуг шиномонтажа на эти цели уйдёт порядка 8 млн рублей. На запчасти потребуется ещё 4,3 млн.Источник финансирования - увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета.