Теплоснабжение будет приостановлено на проспекте Строителей из-за ремонтных работ. Об этом сообщает владимирский филиал “Т Плюс”. Из-за ремонта на магистральных теплосетях в районе

Теплоснабжение будет приостановлено на проспекте Строителей из-за ремонтных работ. Об этом сообщает владимирский филиал “Т Плюс”. Из-за ремонта на магистральных теплосетях в районе дома №3б по проспекту Строителей 29 октября с 6 утра и до 18:00 будет прекращена подача тепла по следующим адресам: проспект Строителей, 3/7, 5а, 7а, 7в, 7г, 10, 10а, 12, 12а, 14,