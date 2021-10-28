Выселение из опасных домов производится только по решению суда.

Жильцы аварийного дома №4 на улице Разина через суд добились расселения из опасных квартир. Об этом рассказали на заседании горсовета Владимира.Октябрьский районный суд Владимира обязал предоставить владельцам ветхого имущества благоустроенные квадратные метры. В деревянном доме проживают 39 человек. Мэрия должна расселить 13 помещений: 5 муниципальных и 8 приватизированных. При этом субсидия составляет 37 тысяч за квадратный метр. Средний ценник на недвижимость на «вторичке» - 70 тысяч. Стоимость изымаемых квартир составляет в 52,5 тысячи.По оценкам чиновников для завершения процедуры переселения потребуется ещё 29,7 млн рублей. Из них 11,5 млн пойдут на компенсацию разницы между стоимостью жилья. В горадминистрации заверили, что на эти цели средства найдутся.Куда запутаннее ситуация на улицах Летне-Перевозинской и Гагарина. Суды ещё идут. При этом не факт, что они закончатся до конца года. Следовательно, и проблему будут решать уже в следующем. Без решения Фемиды немедленно переселить владимирцев, власти могут ждать до следующего года.Интересно, что часть субсидии оказалась невостребованной и её вернули в областной бюджет.