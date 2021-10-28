Напомним, что сейчас наказание составляет от одной до 30 тысяч рублей для граждан, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч.

Во Владимирской области заговорили о повышении штрафов за нарушение масочного режима. Официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова уверена, что санкции нужно ужесточать.«Обсуждения ведутся. Штраф будет такого размера, чтобы людям не хотелось нарушать закон или чтобы он осложнил жизнь. Только так мы сможем снизить количество правонарушений», — подчеркнула она во время очередного антиковидного брифинга.Напомним, что сейчас наказание составляет от одной до 30 тысяч рублей для граждан, а для юрлиц — от 100 до 300 тысяч.