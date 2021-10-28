В прокат, при поддержке телеканала Россия вышел новый анимационный фильм Кощей. Начало....

В прокат, при поддержке телеканала "Россия" вышел новый анимационный фильм "Кощей. Начало". Владимирские зрители уже успели оценить картину.Александр Сыпченко:- Историю молодого Кощея Бессмертного зрители в кинотеатрах увидят впервые. Образ коварного колдуна, который воплотил на экранах легендарный Георгий Милляр, кажется, уже навсегда остался в прошлом.Анимация мирового уровня погружает зрителей в новый, но очень знакомый волшебный мир. Воинственный Кощей и его возлюбленная, циркачка Мэй, преодолевая всевозможные испытания, пытаются спасти Дикоземье от белого призрака. Детально продуманы и прорисованы не только главные герои, но и другие сказочные персонажи. Меч-кладенец, водяной, Баба-яга... Первыми с ними познакомились, конечно, самые маленькие владимирские зрители.- Мне понравились Кощей, Снежка и все другие герои!Екатерина Смирнова, зритель:- Все понравилось, сама атмосфера чудесная просто, и дети в восторге, я думаю, что должно быть больше таких мультиков. Да?Работа над картиной шла около 5 лет. В проекте участвовали сотни лучших специалистов-аниматоров со всего мира. Итоговый результат превзошел все ожидания. Билеты на премьеру разошлись буквально за несколько часов. По прогнозам прокатчиков, выходные также обещают быть кассовыми.Александра Гаврилова, менеджер смены киноцентра "Киномакс-Буревестник":- Была большая рекламная компания для него. Было интересно, заранее звонили. За неделю люди где-то уже узнавали, а вышел ли “Кощей”. Именно школы интересовались. У нас забронированные были места для них.Увидеть любимых героев и раскрыть тайну бессмертия Кощея можно во всех кинотеатрах страны уже с 28 октября. Но не забывайте надевать маски.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"