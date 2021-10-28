В прокат, при поддержке телеканала Россия вышел новый анимационный фильм Кощей. Начало....
В прокат, при поддержке телеканала "Россия" вышел новый анимационный фильм "Кощей. Начало". Владимирские зрители уже успели оценить картину.
Александр Сыпченко:
- Историю молодого Кощея Бессмертного зрители в кинотеатрах увидят впервые. Образ коварного колдуна, который воплотил на экранах легендарный Георгий Милляр, кажется, уже навсегда остался в прошлом.
Анимация мирового уровня погружает зрителей в новый, но очень знакомый волшебный мир. Воинственный Кощей и его возлюбленная, циркачка Мэй, преодолевая всевозможные испытания, пытаются спасти Дикоземье от белого призрака. Детально продуманы и прорисованы не только главные герои, но и другие сказочные персонажи. Меч-кладенец, водяной, Баба-яга... Первыми с ними познакомились, конечно, самые маленькие владимирские зрители.
- Мне понравились Кощей, Снежка и все другие герои!
Екатерина Смирнова, зритель:
- Все понравилось, сама атмосфера чудесная просто, и дети в восторге, я думаю, что должно быть больше таких мультиков. Да?
Работа над картиной шла около 5 лет. В проекте участвовали сотни лучших специалистов-аниматоров со всего мира. Итоговый результат превзошел все ожидания. Билеты на премьеру разошлись буквально за несколько часов. По прогнозам прокатчиков, выходные также обещают быть кассовыми.
Александра Гаврилова, менеджер смены киноцентра "Киномакс-Буревестник":
- Была большая рекламная компания для него. Было интересно, заранее звонили. За неделю люди где-то уже узнавали, а вышел ли “Кощей”. Именно школы интересовались. У нас забронированные были места для них.
Увидеть любимых героев и раскрыть тайну бессмертия Кощея можно во всех кинотеатрах страны уже с 28 октября. Но не забывайте надевать маски.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"