Автобусы поедут по нему с 29 октября.

Во Владимире открыли движение по мосту на повороте с улицы Мира к Дворцу детского (юношеского) творчества. Ремонт объекта почти завершён.Подрядчиком по проведению работ выступал ГУП «ДСУ-3». За реконструкцию мэрия заплатила 13,76 млн рублей.«Отремонтированы пролетные балки, заменены тротуарные блоки, установлены новые ограждения и освещение, заасфальтирована проезжая часть и тротуары. Осталось завершить монтаж водостоков, укрепить откосы геосеткой и обработать несущие конструкции защитными составами», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.Сегодня был демонтирован временный светофор. Весь транспорт ездит по прежней схеме. Автобусы № 11С, 23 и 55 возобновят движение с 29 октября.