Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Владимиру за неделю задержали троих подозреваемых в...

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Владимиру за неделю задержали троих подозреваемых в хранении наркотиков с общим весом около 40 граммов.Росгвардейцы, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Минина обратили внимание на подозрительного мужчину, который при виде служебного автомобиля заметно нервничал, часто оглядывался и попытался скрыться.Правоохранителями было принято решение проверить данного гражданина. На вопросы сотрудников он отвечал невнятно, путался в ответах. В ходе беседы задержанный признался, что в карме его куртки находится полиэтиленовый пакетик с запрещенными веществами в виде таблеток, который он планировал продать.На место были вызваны сотрудники полиции.По оперативной информации задержанным оказался неоднократно судимый 35 – летний житель Петушинского района, а изъятое вещество является наркотическим, общим весом более 30 граммов. Несколькими днями ранее по улице Старо – Гончарная росгвардейцами задержан 42 – летний местный житель, у которого при себе находился сверток с наркотическим веществом общим весом около 5 граммов. Также за хранение 26 пакетиков с наркотическим веществом общим весом 0.45 граммов в СНТ «Коммунальщик» был задержан 20 – летний уроженец Гороховецкого района.По всем фактам возбуждены уголовные дела. За 10 месяцев сотрудниками городского отдела вневедомственной охраны задержано 39 граждан. По результатам работы возбуждено 23 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято более 200 граммов наркотических веществ, информирует пресс-служба Росгвардии.