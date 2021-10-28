При этом устройства для считывания QR-кодов бизнес должен приобрести за свой счёт.

Пускать посетителей во владимирские ТЦ, возможно, начнут только по QR-кодам. С такой инициативой выступила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.«Предложение направлено в адрес врио губернатора Александра Авдеева. При отсутствии сертификата вакцинации его может заменить справка о недавно перенесённом ковиде, срок её действия более полугода с момента выздоровления», - уточнила она.Ведомство также выступает за запрет на проведение дискотек, караоке, развлекательных программ с 30 октября по 7 ноября. А с 8 ноября санитарные врачи намерены пускать в рестораны, кафе, бары, салоны красоты и СПА только привитых людей или граждан со справкой об отсутствии коронавируса.При этом устройства для считывания QR-кодов бизнес должен приобрести за свой счёт.