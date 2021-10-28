Ежедневно прививается по 5000 жителей.

Во Владимирской области полный курс вакцинации прошли более 351 тысячи человек, а свыше 382 тысяч завершили первый этап. Ежедневно прививается по 5000 жителей.«Дополнительные пункты иммунизации развёрнуты на базе кожно-венерологических диспансеров во Владимире, Коврове и Муроме. Медики начали работать в корпусе «Ивановских мануфактур» во Владимире на улице Куйбышева, 16. В будни - с 10:00 до 15:00, по выходным – с 10:00 до 13:00», - рассказали в департаменте здравоохранения.Официальный представитель ведомства Светлана Григорян вновь заострила внимание на том, что владимирская медицина по-прежнему работает с колоссальными нагрузками, а эпидситуация остается тяжёлой.«Надеюсь, в начале ноября мы сможем открыть койки для долечивания ковид-пациентов на базе санатория «Заклязьменский», – уточнила она.Для повышения доступности медпомощи время работы поликлиник и отделений ОРВИ продлено до 20:00.