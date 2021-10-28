27 октября соответствующее трёхстороннее соглашение о намерениях подписали врио Губернатора...

27 октября соответствующее трёхстороннее соглашение о намерениях подписали врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев, глава администрации Собинского района Александр Разов и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, информирует пресс-служба Администрации Владимирской области.В рамках развития логистической инфраструктуры компании проект строительства распределительного центра площадью 100 тыс. кв. м планируется реализовать в 2022-2023 годах на территории Колокшанского сельского поселения Собинского района. Преимуществами площадки стали транспортная доступность, а также обеспеченность необходимой инфраструктурой и трудовыми ресурсами. В проект инвестор планирует вложить около 8 млрд рублей. Запуск объекта позволит создать около 5 тыс. новых рабочих мест.Администрации Владимирской области и Собинского района в пределах своих полномочий будут оказывать инвестору необходимое содействие. В частности, в решении таких вопросов как обеспечение площадки необходимой инфраструктурой, электроэнергией, достаточными объёмами водопроводной воды и отводом стоков, возможностями подключения к газораспределительной сети, а также в получении необходимых согласований и разрешения на строительство, в предоставлении государственной поддержки инвестиционной деятельности и в сфере кадрового обеспечения.«Такие крупные логистические объекты становятся не только центрами притяжения, но и хабами, которые выступают заказчиками широкого спектра продукции. Производителям выгодно быть ближе к ним, соответственно рядом появляются предприятия, которые заинтересованы в сотрудничестве, − объяснил, какую пользу для экономического развития региона принесёт реализация нового инвестиционного проекта, Александр Авдеев. − «Вайлдберриз» показывает рост более 100 процентов в год, думаю, что это должно заинтересовать всех тех, кто уже работает в области, и кто рассматривает приход к нам со своим производством. Специализация у производств- спутников может быть очень широкая, а значит, жители Владимирской области смогут выбрать себе там работу по душе».«Запуск нового распределительного центра позволит местным предпринимателям сократить собственные расходы на логистику и поможет выйти на новые рынки не только в России, но и ещё в 16 странах нашего присутствия. Всего за календарный год число продавцов из Владимирской области, которые реализуют на Wildberries свою продукцию, выросло в 4 раза − до 2320, а их продажи за 9 месяцев 2021 года увеличились в 2,3 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 года − до 3 млрд рублей", – сообщила Татьяна Бакальчук.Открытие нового логистического центра позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Владимирской области и смежных регионов.