В нашем регионе проверят каждый пункт вакцинации - на загруженность, пропускную способность и...

В нашем регионе проверят каждый пункт вакцинации - на загруженность, пропускную способность и реальные темпы работы. Таково распоряжение врио губернатора Александра Авдеева.Необходимо понять, почему у соседних областей темпы вакцинации выше, чем в нашей области, с чем это связано и срочно исправить ситуацию, подчеркнул глава региона. Должна быть разработана система мониторинга для перевода людей в прививочные пункты, в которые, например, нет большой очереди. По уровню охвата вакцинацией от коронавируса Владимирская область занимает восемьдесят первое место из восьмидесяти пяти. В нашем регионе привито чуть более тридцати трёх процентов жителей. При этом фиксируются новые антирекорды по заболевшим. На данный момент занято почти 94 процента ковидного коечного фонда.