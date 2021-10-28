Зачем взвешивать мусор? Расскажет Константин Миронов. Мусорный контейнер ставят на весы. Такие...

Зачем взвешивать мусор? Расскажет Константин Миронов.Мусорный контейнер ставят на весы. Такие замеры проводят на протяжении всего года- объемы мусора, выброшенного зимой и летом значительно отличаются, говорят специалисты. В исследованиях принимают участие 5 районов области. Контейнерные площадки отбирают тоже не случайным образом.Степан Рачков,ведущий инженер по безопастности окружающей среды ГБУ ВО "Экология региона":- В зависимости от количества проживающих и количеству оргаизаций по районам нашей области. В данном случае берется какое-то количество школ , спортивных организаций, детских организаций и магазинов, также жилищных ИЖС и МКД. У них берется по процентам объем и отбирается несколько точек, чтобы это был средний показатель по региону.Специалисты взвешивают мусор для того чтобы в дальнейшем утвердить тариф для регоператоров. Для этого нужно понимать сколько отходов приходится на среднестатистического жителя области. Исследование должно завершиться в декабре. А в дальнейшем оно должно проводиться не реже, чем раз в пять лет.Константин Сулемко, директор ГБУ ВО "Экорегион":- По результатам исследований будут получены данные о фактическом объеме накопление как у населения, так и у юридических лиц. По результатам этих исследований будут пересмотрены нормативы накопления, что отразится на плату граждан. в настоящий момент мы проводим измерение нормативов накопления по 4 сезонам.Так же исследование дает информацию о, так называемой, морфологии отходов. Мусор становится легче - из-за использования пластиковой упаковки. Но отразиться ли это на тарифе для граждан - пока неизвестно.Константин Миронов, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"