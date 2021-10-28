В нерабочие дни региональная служба судебных приставов полностью останавливает личный прием граждан. Это касается всех подразделений ведомства. Письменные обращения можно оставлять в

В нерабочие дни региональная служба судебных приставов полностью останавливает личный прием граждан. Это касается всех подразделений ведомства. Письменные обращения можно оставлять в переносных ящиках, которые будут установлены в отделениях ФССП. Должники из числа физических лиц могут обратиться по телефону по вопросам мер принудительного исполнения, примененных в отношении них, по вопросам взыскания денежных средств с лица,