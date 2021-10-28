Права незрячих пациентов на медицинскую помощь восстановлены. О сложностях при обращении к узким...

Права незрячих пациентов на медицинскую помощь восстановлены. О сложностях при обращении к узким медицинским специалистам инвалиды по зрению рассказали в рамках "Правового марафона для пенсионеров".Обращение к уполномоченному по правам человека в регионе Людмиле Романовой поступило от областной организации Всероссийского общества слепых. Инвалиды просили выделить специальное время для записи к узким специалистам, поскольку людям с проблемами зрения сложно отследить движение очереди. Омбудсмен обратилась в департамент здравоохранения. В Департаменте Здравоохранения предложили компромисс - вести запись для незрячих пациентов - после 14.00. В медучреждении, где нарушались права пациентов, проведена разъяснительная работа.