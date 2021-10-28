На 3 больше, чем накануне. У нас новый суточный антирекорд. Столько заразившихся за последние 24 часа не было за всё время пандемии. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания

На 3 больше, чем накануне. У нас новый суточный антирекорд. Столько заразившихся за последние 24 часа не было за всё время пандемии. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 61 846. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 78 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 74. Всего с начала пандемии в