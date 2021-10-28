Для проверки банкнот разработано мобильное приложение «Банкноты Банка России».

Во Владимирской области в третьем квартале текущего года изъяли 104 поддельные купюры – 102 российские и две иностранные. Об этом рассказали в отделении Владимира Банка России.«С июля по сентябрь обнаружено 67 подделок пятитысячных банкнот, 19 - номиналом две тысячи рублей, 10 – денежных знаков достоинством в тысячу рублей. Выявлены одна пятирублёвая и пять 10-рублёвых «левых» монет. Две фальшивки – 100-долларовые американские купюры», - уточнили в организации.В Отделении напомнили, что крупные дензнаки нужно тщательно проверять на наличие признаков подделки. Для этого разработано мобильное приложение «Банкноты Банка России». Признаки подлинности также можно изучить на структуры.