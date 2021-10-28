По состоянию на 28 октября в медицинских организациях региона действует 2315 коек для пациентов с...

По состоянию на 28 октября в медицинских организациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,4 процента из них занято (2115), свободны 200 коек. 28 октября развёрнуто дополнительно 10 коек в Александровской районной детской больнице. 52378 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 50 человек.За период наблюдения в области отмечено 2205 летальных случаев, в том числе 5 человек за сутки.