В столице Центральноафриканской Республики прошел митинг под лозунгом Стоп МИНУСКА. Граждане призвали вывести миротворцев из страны.

В столице Центральноафриканской Республики прошел митинг под лозунгом "Стоп МИНУСКА". Граждане вывести миротворцев из страны.За годы присутствия миротворцев в ЦАР они отметились несколькими крупными скандалами. Иностранцы неоднократно попадались на разграблении природных ресурсов государства, а также и обвиняют в тяжких преступлениях, включая убийства и торговлю полезными ископаемыми страны.Иностранный контингент был дислоцирован в ЦАР для стабилизации ситуации и защиты гражданского населения от агрессии боевиков, но с поставленной задачей не справился.Власти африканского государства пригласили в страну российских инструкторов для обучения местной армии. Россияне, которые в публикациях западной прессы нередко фигурируют как "ЧВК Вагнера", занимаются профессиональной подготовкой республиканских вооруженных сил.Благодаря этому сотрудничеству армия ЦАР разгромила крупные группировки радикалов, вернув мир страну.