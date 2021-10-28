Эксперты компании Skolkovo Realty оценили спрос на недвижимость в Москва-Сити.

Эксперты компании Skolkovo Realty оценили спрос на недвижимость в Москва-Сити.Апартаменты в Москва-Сити для многих остаются важным символом коммерческого успеха и столичной жизни. Как показали исследования, привлекает такая недвижимость и иностранцев.Наибольший интерес к недвижимости в Москва-Сити показали жители Киева – 65,06% от всего числа иностранных запросов, рассказали эксперты компании Skolkovo Realty. На втором месте с большим отрывом оказалась столица Белоруссии – из Минска поступило 10,23% от всех запросов. На третьей строчке оказался Брест – 3,98%.Присматриваются к такой статусной недвижимости и жители российских регионов. В сентябре-октябре 2021 года наибольший интерес к апартаментам в Москва-Сити проявили жители Нижнего Новгорода. Число запросов от нижегородцев подскочило по сравнению с январем-февралем этого года в два с половиной раза.На второй строчке оказался Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров российских городов, жители которых интересуются покупкой квадратных метров в Москва-Сити, Новосибирск. Всего же недвижимостью в этом районе интересовались жители 378 населенных пунктов России без учета Москвы и Московской области.