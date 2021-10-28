Фигурантка пришла на дискотеку вместе с дочерью и похитила деньги из рюкзака другой посетительницы заведения.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В августе текущего года в полицию с заявлением по хищении денежных средств обратилась женщина. Заявительница пояснила, что деньги пропали из рюкзака ее дочери. Предположительно, произошло это во время посещения дискотеки в одном из местных учреждений.Опросив посетителей, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемой.Злоумышленница была задержана и дала признательные показания.Установлено, что обвиняемая пришла на дискотеку вместе со своей дочерью. Узнав, что в одном из помещений посетители оставляют свои вещи, она воспользовалась моментом и похитила 5 000 рублей из кошелька, находящегося в рюкзаке другой посетительницы. Спрятав похищенное в сумку, женщина покинула место совершения преступления. Деньги она потратила на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.