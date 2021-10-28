В Гусь-Хрустальном управление МВД России по Владимирской области завершило расследование уголовного...

В Гусь-Хрустальном управление МВД России по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в совершении кражи.В августе текущего года в полицию с заявлением по хищении денежных средств обратилась женщина. Заявительница пояснила, что деньги пропали из рюкзака ее дочери. Предположительно, произошло это во время посещения дискотеки в одном из местных учреждений, информирует УМВД России по Владимирской области.Опросив посетителей, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемой.Злоумышленница была задержана и дала признательные показания.Обвиняемая пришла на дискотеку вместе со своей дочерью. Узнав, что в одном из помещений посетители оставляют свои вещи, она воспользовалась моментом и похитила 5 000 рублей из кошелька, находящегося в рюкзаке другой посетительницы. Спрятав похищенное в сумку, женщина покинула место совершения преступления. Деньги она потратила на личные нужды.