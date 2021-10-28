С целью уклонения от уплаты долгов он обратился в полицию Гусь-Хрустального с заявлением о том, что неустановленное лицо оформило кредиты без его ведома, используя персональные данные.

Жителя Гусь-Хрустального оштрафовали за ложный донос. Подробности сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.С декабря 2020 по март 2021 года 24-летний молодой человек взял несколько микрозаймов, которые не смог погасить.«С целью уклонения от уплаты долгов он обратился в полицию Гусь-Хрустального с заявлением о том, что неустановленное лицо оформило кредиты без его ведома, используя персональные данные», - пояснили в Следкоме.В ходе проверки выяснилось, что при оформлении кредитов парень присутствовал он лично. Он признал свою вину в совершенном преступлении. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил гусевчанина к штрафу в размере 8 тысяч рублей.