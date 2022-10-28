На титул царицы претендовали тысячи девиц, которые сначала проходили «собеседование» с боярами, а уж финальные смотрины выбранных двенадцати красивых и здоровых девушек 40-летний царь проводил сам.

28 октября 1571 года (в этот день ровно 451 год назад!) в Покровском соборе (ныне Троицком) состоялось одно из самых загадочных, отсюда и легендарных, венчаний царя Ивана Грозного. Он вступил в брак с дочерью купца Собакина Марфой Васильевной. На титул царицы претендовали тысячи девиц, которые сначала проходили «собеседование» с боярами, а уж финальные смотрины выбранных двенадцати красивых и здоровых девушек 40-летний царь проводил сам.Но в отборе всегда непременно участвовал и лекарь, он должен был подтвердить отсутствие у невесты каких-либо болезней или иных проблем со здоровьем, что являлось наиважнейшим условием рождения полноценных наследников. В случае с Марфой это был придворный врач – голландец Элизеус Бомелиус, который со своей стороны положительно оценил способность избранной невесты к деторождению.Молодая особа буквально очаровала государя, который годился ей в отцы: 26 июня 1571 года Иван Грозный официально сообщил о своем выборе и помолвке. До нашего времени дошли сведения, что избранница царя была невероятной красавицей, но есть версия того, что еще повлияло на выбор. Девица состояла в родстве с верным слугой и самым грозным опричником – Малютой Скуратовым.Известно, что еще до свадьбы приближенные заметили ухудшение здоровья царской невесты. Доктор Бомелиус терялся в догадках и не мог назвать причину того, что совершенно здоровая девушка практически таяла на глазах. Тем не менее, Иван Грозный устроил пышную свадебную церемонию с «пиром горой», скоморохами и живыми медведями. Но веселье не помогло, болезнь развивалась стремительно, и через 2 недели, 14 ноября 1571 года Марфа Васильевна Собакина скончалась... Скоропостижная смерть породила массу слухов, которые вылились в версию отравления. Начались дознания, наказания и даже казни. Понятно, что подозреваемыми стали и родственники двух предыдущих умерших жен.Так или иначе, слободская венчальная история пережила века и трансформировалась в красивейшую трагическую легенду, которая широко известна и тесно связана именно с Александровским кремлем. Она много лет с успехом «оживает» в музейной театрализованной программе, на фестивалях и событийных праздниках. Кстати, в свое время свадебная история вдохновила выдающихся деятелей искусства. Воссоздающие эти события оперы «Опричник», «Василиса Мелентьева», «Царская невеста» более 100 лет идут на сцене Государственного Академического Большого театра России. А вот самому стать участником знаменитой церемонии можно лишь в «Александровской слободе»!