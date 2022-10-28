Бесплатная юридическая помощь - важнейшая тема октябрьской сессии Законодательного Собрания...
Бесплатная юридическая помощь - важнейшая тема октябрьской сессии Законодательного Собрания области. За какие еще законопроекты проголосовали депутаты, расскажет Александр Сыпченко.
Инвалиды 3 группы, труженики тыла, ветераны боевых действий. Всего 17 категорий граждан теперь будут получать юридическую помощь бесплатно. Фракции "Единой России" в облпарламенте принадлежит инициатива включить в этот список и мобилизованных, а также членов их семей. В итоге Закон депутаты приняли практически единогласно. Он не только закрепляет дополнительные права, но и возлагает ряд обязанностей. Так, к примеру, адвокатские конторы обязаны сами информировать о том, что они участвуют в областной программе и оказывают бесплатные консультации.
Виталий Родькин, директор Департамента юстиции Владимирской области:
- Данное обстоятельство позволит в определенной степени повысить уровень информированности граждан о возможности соответствующей реализации предоставляемых им прав и, как следствие, приведет к увеличению количества обращений граждан на получение бесплатной юридической помощи.
А вот законопроект "Об утверждении прогнозного плана приватизации госимущества Владимирской области" стал предметом дискуссии. Отдельные депутаты просили отсрочить принятие документа. Но большинство сошлось на том, что законопроект в деталях обсуждался на заседании профильного комитета. К тому же без плана приватизации будет сложно формировать доходную часть региональной казны. Впереди - принятие бюджета.
Владимир Горланов, и.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области:
- В 2023 году предполагается поступление в областной бюджет доходов от приватизации государственной собственности 22 миллионов 664 тысяч рублей, в том числе от продажи государственного имущества 14 миллионов 347 тысяч рублей и от продажи земельных участков 8 миллионов 316 тысяч.
Председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв отметил: на главные вопросы депутаты получили ответы. Самыми дискуссионными были те, что касались приватизации ГУПов. Когда по ним были получены гарантии, сомнений не осталось.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:
- По крупным объектам не идет речь об их продаже, идет речь об их акционировании. К сожалению ГУП более неповоротливая структура, чем предположим акционерное общество открытого типа или закрытого типа.
Став акционерными обществами, ГУПы фактически, останутся госпредприятиями -100 процентов акций будут принадлежать Владимирской области.
Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир