Бесплатная юридическая помощь - важнейшая тема октябрьской сессии Законодательного Собрания...

Бесплатная юридическая помощь - важнейшая тема октябрьской сессии Законодательного Собрания области. За какие еще законопроекты проголосовали депутаты, расскажет Александр Сыпченко.Инвалиды 3 группы, труженики тыла, ветераны боевых действий. Всего 17 категорий граждан теперь будут получать юридическую помощь бесплатно. Фракции "Единой России" в облпарламенте принадлежит инициатива включить в этот список и мобилизованных, а также членов их семей. В итоге Закон депутаты приняли практически единогласно. Он не только закрепляет дополнительные права, но и возлагает ряд обязанностей. Так, к примеру, адвокатские конторы обязаны сами информировать о том, что они участвуют в областной программе и оказывают бесплатные консультации.Виталий Родькин, директор Департамента юстиции Владимирской области:- Данное обстоятельство позволит в определенной степени повысить уровень информированности граждан о возможности соответствующей реализации предоставляемых им прав и, как следствие, приведет к увеличению количества обращений граждан на получение бесплатной юридической помощи.А вот законопроект "Об утверждении прогнозного плана приватизации госимущества Владимирской области" стал предметом дискуссии. Отдельные депутаты просили отсрочить принятие документа. Но большинство сошлось на том, что законопроект в деталях обсуждался на заседании профильного комитета. К тому же без плана приватизации будет сложно формировать доходную часть региональной казны. Впереди - принятие бюджета.Владимир Горланов, и.о. директора Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области:- В 2023 году предполагается поступление в областной бюджет доходов от приватизации государственной собственности 22 миллионов 664 тысяч рублей, в том числе от продажи государственного имущества 14 миллионов 347 тысяч рублей и от продажи земельных участков 8 миллионов 316 тысяч.Председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв отметил: на главные вопросы депутаты получили ответы. Самыми дискуссионными были те, что касались приватизации ГУПов. Когда по ним были получены гарантии, сомнений не осталось.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- По крупным объектам не идет речь об их продаже, идет речь об их акционировании. К сожалению ГУП более неповоротливая структура, чем предположим акционерное общество открытого типа или закрытого типа.Став акционерными обществами, ГУПы фактически, останутся госпредприятиями -100 процентов акций будут принадлежать Владимирской области.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир