Ему грозит штраф, обязательные или исправительные работы.

Жителя Гороховца осудят за публичное оскорбление полицейского. Уголовное дело рассмотрит мировой суд.В марте пьяный обвиняемый ехал в качестве пассажира на мотоцикле. Транспортным средством управлял его брат, который также находился подшофе. Мужчины были без шлемов. Их остановил инспектор ГИБДД. Мотоциклист пытался скрыться от полиции, но ничего не получилось.Во время задержания брата пассажир обматерил сотрудника МВД в присутствии прохожих. Офицер подал рапорт. На дебошира завели уголовное дело.Свою вину он признал в полном объёме. Теперь подсудимому грозит штраф, обязательные или исправительные работы.