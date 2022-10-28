Вы наверняка видели в Северных торговых рядах огромные инсталляции, которые, как правило,...

Вы наверняка видели в Северных торговых рядах огромные инсталляции, которые, как правило, используют в сезонном оформлении. Например, огромный саксофон, сделанный из природных материалов. Многие владимирцы и гости города с удовольствием фотографировались возле него. Но кто же автор этой оригинальной подвесной фигуры, да и других подобных красот? И как называется представленный вид искусства?Наталья Наянзина – жительница Владимира, декоратор и флорист, давно является поклонницей ленд-арта. Её работы украшают крупные торговые центры, витрины и парки разных городов России. Она – участница многих крупных фестивалей ленд-арта.Фото из личного архива Натальи Наянзиной. Декоратор в процессе работы.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Натальей и узнать о нюансах её дела. Как оказалось, мастер давно мечтает о том, чтобы организовать фестиваль данного вида искусства в областном центре. Правда, такому проекту необходима поддержка со стороны – администрации, спонсоров и других заинтересованных лиц. А вот темы возможного фестиваля лежат на поверхности – история России, герои нашей страны, гармония между человеком и природой. Много идей – решение одно: ленд-арт.Что такое ленд-арт?Ленд-арт – это искусство, которое возникло в середине 60-х годов XX века в США, как протест художников против обычных галерей. Творческие люди стали «осваивать» огромные пространства, расположенные далеко от населенных пунктов. Поклонники ленд-арта стремились придать природе новый смысл: пересаживали деревья, двигали камни, придумывали удивительные подвесные фигуры. И постепенно стали создавать настоящие шедевры. Самое главное – гармонично вписать свою работу в ландшафт. Чтобы это удивляло, заставляло задуматься и вдохновляло людей.Город Владимир. Парк-отель. Фото: Артём Кудряшов. Работа: Наталья Наянзина.Фото: Артём Кудряшов. Работа: Наталья Наянзина.Наталья Наянзина рассказывает, что ленд-арт – это реакция на кризис ХХ века в отношениях между природой и человеком, а также возможность наглядно показать гармонию всего живого:- С ленд-артом я познакомилась в путешествии, когда проходила обучение в международной школе флористов в Москве. А также мы ездили на стажировку в Швейцарию к преподавателю, скульптору и флористу - Питеру Хесс. Мы посетили особенное место в Гриндельвальде. Вокруг были лес, горы и просто потрясающие облака! Пейзаж менялся каждые полчаса. И вот, в таких условиях, мы изучили работы участников европейского ленд-арта. Меня это покорило и вдохновило! Тогда я узнала, что в настоящем ленд-арте нельзя использовать сторонний крепеж. Если ты берешь шишки, то они должны крепиться друг к другу «чешуйками». Ветки также должны переплетаться естественно, без лишних элементов. Из инструментов, помню, можно было использовать лишь пилу и садовый секатор. Одна из работ, которая меня поразила – каплевидные ажурные гнезда из веточек сосны. Они висели очень высоко. Их было штук 10! Я не могла глаз оторвать, честное слово! А еще в этот момент ты понимаешь, что всё сделано руками и из природного материала. Осознаёшь, что человек может многое.Фото из личного архива Натальи Наянзиной. "Бутыли".На заметку!В основе искусства ленд-арта лежит принцип дополненной реальности, интеграция художественных элементов в природный пейзаж.О фестивалях «ленд-арт»Наталья Наянзина достаточно долго училась этому оригинальному виду искусства, а также в процессе обучения подружилась с чемпионами России по профессиональной флористике, которые живут в Новосибирске. Там они создали собственную школу. И именно в Новосибирске мастер стала участницей первого крупного фестиваля ленд-арта в России.- Сегодня ленд-арт перешел в городское пространство, - поясняет Наталья. - Конечно, в такой ситуации работать без каркасов и крепежа сложно, поэтому сам процесс – он немного другой. В городе мы не можем создавать фигуры из натуральных веток без крепежа. Сначала делаются сварные каркасы, а потом всё оплетается. И мы закрываем основу, которая не должна быть видна. Это производит впечатление на людей. Существуют разные техники – «ежа», гладкого плетения и прочие.Фото из личного архива Натальи Наянзиной- В усадьбе Чехова под Москвой, например, мы создавали «Петлю судьбы» из сена: делали жгуты. Отростки петли как-бы «прошивают землю». Философия работы проста: все мы рождаемся, но умираем. У каждого своя судьба.Фото из личного архива Натальи Наянзиной- В Новосибирске проходил международный фестиваль, в котором я также принимала участие. Мы делали работы в течение одной недели. И зрительским голосованием выбирали победителей. Нас обеспечивали проживанием, питанием. Было необыкновенно интересно! Хотя да, непросто. Представьте: лето, жара, мошки. А вы кропотливо создаёте гигантские фигуры: огромные грибы, полумесяц, пуговицы, сосуды счастья, выполненные в разных техниках. Зрители остались в восторге. Многие назначали встречи и свидания у наших «крыльев».Фото из личного архива Натальи Наянзиной. Совместная работа с Ольгой Богомоловой.Это интересно!Лэнд-арт — это в первую очередь «скульптура» и «живопись», образованные вмешательством человека в ландшафт. У художников данного направления особенное понимание скульптуры, она может быть и земляным укреплением, и металлическими столбами в поле, и даже просто отпечатком на траве.О значимых работах в Муслюмово и СуздалеНаталья Наянзина из всех своих работ выделяет именно саксофон, который мы упоминали в начале текста. Создан он был на фестивале ленд-арта в Татарстане – в Муслюмово. Огромные пространства и возможности:- В Татарстане мы плели саксофон из ивняка, - поясняет Наталья. - И волонтеры нам помогали, очищали его от зелени. Потому что самостоятельно подготавливать ветки, пока ты мастеришь фигуру, очень сложно. Клавиши были сплетены при помощи проволоки и коры. Обратите внимание, что они на инструменте расположены на разной высоте. Этим мы хотели показать, что музыка звучит! Вот она, слышите? Это же сумасшедший джаз!Фото из личного архива Натальи НаянзинойФото из личного архива Натальи НаянзинойФото из личного архива Натальи Наянзиной- У меня была идея - организовать фестиваль во Владимире у Торговых рядов. Хочу вернуться к данной теме весной. Важный нюанс — это материал для фигур. Сердце кровью обливается, когда я вижу осенью и весной машины, груженные ветками. И их увозят на свалку. Зачем? Их можно преобразовать в арт-объекты. И показать людям – как здорово работать с таким материалом! На всех фестивалях, где я была, не оставалось равнодушных. Тематические объекты радуют горожан. У нас есть огромная Лыбедская магистраль или небольшой, но уютный Парк Липки. И тогда в городе появятся новые потрясающие арт-объекты. Кстати, я уже организовывала небольшой фестиваль в Суздале, в ГТК. К нам приезжала, например, испанская школа флористики. Работали мы всего три дня, но сделали достаточно много…Фото из личного архива Натальи НаянзинойФото из личного архива Натальи НаянзинойФото из личного архива Натальи НаянзинойСегодня можно смело утверждать, что перспективы ленд-арта огромны. Объекты этого вида искусства «живут» 3-4 года, если за ними грамотно следить. И, кстати, у них есть волшебная особенность чудесного перевоплощения. В Новосибирске, например, фигуры ленд-арта «отыграли себя» как на День города – так и на Новый год. Чем не оригинальная фотозона для горожан?Талантливая декоратор не оставляет надежды, что вскоре и во Владимире люди узнают об искусстве ленд-арта поближе, а также увидят процесс создания оригинальных фигур своими собственными глазами.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото из личного архива Натальи Наянзино