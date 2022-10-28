Несмотря на баснословные гонорары, певица Полина Гагарина предпочитает экономить и наживается на труде начинающих артистов. В эксплуатации учеников собственной школы звезду обвинил известный артист Сергей Лазарев на пятом сезоне всероссийского конкурса Музыкастинг в прямом эфире Нового Радио.

Несмотря на баснословные гонорары,певица Полина Гагарина предпочитает экономить и наживается на труде начинающихартистов. В эксплуатации учениковсобственной школы звезду обвинил известный артист Сергей Лазарев на пятомсезоне всероссийского конкурса "Музыкастинг" в прямом эфире "НовогоРадио".Как выяснилось во время судейства, одна из полуфиналисток Ани Галстян из Великого Новгорода в подростковом возрасте победила в проекте "Мастерская Гагариной" и прошла практику в команде знаменитости. Однако чуть позже начинающая исполнительница вопреки всему устроилась работать в строительную компанию.Генеральный продюсер и ведущий "Нового Радио" Роман Емельянов заподозрил неладное: чему же серебряный призер "Евровидения-2015" учит юных протеже, раз те начинают карьеру в совсем другой сфере? К тому же, слишком сильно бренд "Мастерской" напомнил членам звездного жюри типичное название архитектурного бюро.Сергей Лазарев не преминул поделиться и своими предположениями: "Полина же недавно отгрохала огромный особняк! Может, она заставляла своих стажеров таскать мешки с песком", — в шутку "сдал" он коллегу. Но, как все знают, в каждой шутке…К слову, Ани Галстян так и непрошла в финал "Музыкастинга", уступив желанное место Лизе Павлюковой.Выступления остальных участников конкурса продлятся до конца недели — каждыйдень с 18:00 многомиллионной аудитории "Нового Радио" и акулам шоу-бизнесапредстоит выбирать по одному претенденту на звание лучшего из лучших. 31октября станет известно имя победителя.