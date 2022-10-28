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<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2022-energetiki-napravili-v-pravooxranitelnye-organy-121-zayavlenie-o-samovolnyx-podklyucheniyax.html" target="_blank">Энергетики направили в правоохранительные органы 121 заявление о самовольных подключениях</a> - За девять месяцев 2022 года компания «Энергосбыт Волга» подала 121 заявление в правоохранительные...