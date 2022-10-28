За девять месяцев 2022 года компания «Энергосбыт Волга» подала 121 заявление в правоохранительные...
За девять месяцев 2022 года компания «Энергосбыт Волга» подала 121 заявление в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ.
Самовольные подключения, как правило, выполняются кустарно. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям.
Кроме того, потребители, ограниченные за долги и незаконно подключившиеся к сетям, наносят вред своим соседям по дому (добросовестным плательщикам): снижается качество электроснабжения, скачет напряжение, выходит из строя бытовая техника. Бывали случаи, когда должники самовольно подключались через общедомовой прибор учета. И тогда платить за незаконно потребленную электроэнергию приходилось всем жильцам многоквартирного дома.
Нарушителям-физлицам за самовольное подключение грозит административное наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном самовольном подключении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба компании.
Размер штрафа на должностных лиц составляет от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторное правонарушение на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с 8.00 до 20.00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. Это можно сделать из любой точки, где есть доступ к интернету, через удобные онлайн-сервисы: мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга», личный кабинет или виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании.
Не копите задолженность за электричество: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.
Фото https://www.pxfuel.com