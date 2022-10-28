Захватывающие соревнования огнеборцев и журналистов «Вертикальный вызов», итоги пожароопасного...
<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2022-itogi-mchs-samye-glavnye-proisshestviya-nedeli.html" target="_blank">Итоги МЧС: самые главные происшествия недели</a> - Захватывающие соревнования огнеборцев и журналистов «Вертикальный вызов», итоги пожароопасного...
[url=https://33live.ru/novosti/28-10-2022-itogi-mchs-samye-glavnye-proisshestviya-nedeli.html]Итоги МЧС: самые главные происшествия недели[/url] - Захватывающие соревнования огнеборцев и журналистов «Вертикальный вызов», итоги пожароопасного...