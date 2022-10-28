60 лет «Карибскому кризису». Именно под таким названием известна кульминация противостояния двух...

60 лет «Карибскому кризису». Именно под таким названием известна кульминация противостояния двух ядерных супердержав – СССР и США – в октябре 1962 года. Председатель ЗакСобрания Владимир Киселев поблагодарил и поздравил наших земляков - участников операции «Анадырь» по переброске воинского контингента на Кубу.Николай Шмуратко, участник операции «Анадырь», председатель областной организации воинов-интернационалистов «Влазар»Вышел адмирал и сказал, дорогие ребята, возможно вы высадитесь, мы говорит, не знаем куда, возможно вы сразу вступите в бой, всё. Практически вот прошли 16 суток, и вот с этого времени с июня 62 года началась моя служба там. Но в принципе, конечно, американцы проморгали.Тогда в США не смогли разгадать замысел советского военного руководства – операция «Анадырь» проходила в строгой секретности- бойцы, отправляясь в тропики, для отвода глаз получили теплое обмундирование.На встрече ветеранов отметили то, что сегодняшняя ситуация в мире очень напоминает «Карибский кризис». Только сместился он к западным границам России, которая теперь вынуждена соседствовать с недружественными государствами НАТО.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Америка, мы с вами знаем, понимает только силу, просто так с ней договариваться бесполезно. И когда она увидела у себя под боком вот такую мощь, в том числе и вас, уважаемые ветераны, конечно, они испугались и вынуждены были договариваться. В результате мир был спасён. // Как всегда, во все времена сейчас на Украине у нас будет победа, враг будет разбит, победа будет за нами. И вам огромное-огромное спасибо. *аплодисменты*))