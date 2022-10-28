Безопасность граждан на рынке недвижимости – первый приоритет правительственных организаций.

Безопасность граждан на рынке недвижимости – первый приоритет правительственных организаций.Для обеспечения безопасностии защиты граждан страны, вводятся новые инициативы и правила распоряжениянедвижимостью. Какие меры вступают в силу в ноябре рассказало агентство .Ранее, гражданемогли брать микрокредиты под залог недвижимости. По новым правилам, с 1 ноября2022 года такой займ могут выдать исключительно для ведения бизнеса. Кромеэтого, Росреестр обязуется уведомлять собственников при операциях с переходом илипрекращением права собственности."Эта инициатива позволит обезопасить граждан от импульсивных сделок",— говорит эксперт Павел Сигал. Он добавляет, что подготовка к новым условиямидет уже несколько месяц.Стоит помнить, что микрофинансовые организации берут высокие проценты. Овзятии займа стоит предупредить близких и родственников, которые будут в курсесобытий. Нередко полиции приходится разбираться в запутанных делах, когда близкиене понимают, что случилось в их семье.Так, сообщают о происшествии в столичном районе Коптево.77-летняя пенсионерка обратилась с заявлением о пропаже дочери. Выяснилось, что50-летняя дочь умерла в собственной квартире при невыясненных обстоятельствах.Важно уточнить, что тело женщины было невозможно обнаружить из-за груды вещей имусора, заполнивших пространство. По факту сейчас проводится проверка.