Песни, ставшие судьбой. Сегодня в Областном дворце культуры состоится концерт, посвященный...

"Песни, ставшие судьбой". Сегодня в Областном дворце культуры состоится концерт, посвященный творчеству Александры Пахмутовой. На сцену выйдут коллективы областного музыкального колледжа, солирует - Никита Филаретов, лауреат международных конкурсов, бас.Прозвучат любимые многими песни. Среди них "Ты - моя мелодия", "Русский вальс", "Старый клен", "Команда молодости нашей". Концерт задумывался давно, рассказал "Вестям" Никита Филаретов. Удалось объединить разные хоры, в том числе архиерейский хор Свято-Успенского Кафедрального собора, хор русской песни, коллектив старших классов пятой детской школы искусств.Начало концерта, напомню, сегодня, в 18:30.