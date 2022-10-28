Власти Владимирской области отреагировали на сообщения в соцсетях о массовых заболеваниях в учебном центре для мобилизованных в поселке Пакино Ковровского района, где, по словам бойцов,

Власти Владимирской области отреагировали на сообщения в соцсетях о массовых заболеваниях в учебном центре для мобилизованных в поселке Пакино Ковровского района, где, по словам бойцов, солдаты харкают кровью, но никакого лечения им не оказывается. 27 октября в сети распространилось видео, на котором мобилизованные граждане утверждают, что 12 октября 125 человек поселили в казарму, рассчитанную на