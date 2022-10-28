И другим категориям граждан.

Депутаты Заксобрания Владимирской области 27 октября одобрили закон «Об оказании бесплатной юридической помощи во Владимирской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Бесплатная юридическая помощь оказывалась и ранее. В новой трактовке закона систематизировали разрозненные нормы и расширили перечень граждан, имеющих право на бесплатную услугу. Сейчас их насчитывается 17 категорий, среди которых числятся мобилизованные и их семьи.Люди смогут получить правовую консультацию в письменной или устной форме, юристы помогут им составить заявления, жалобы и другие документы, а также будут представлять интересы гражданина в судах.