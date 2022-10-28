В медицинских колледжах столичного Департамента здравоохранения началось обучение среднего персонала для работы в скоропомощных корпусах. Медсестры усовершенствуют специальные навыки.

В медицинских колледжах столичного Департамента здравоохранения началось обучение среднего персонала для работы в скоропомощных корпусах. Медсестры усовершенствуют специальные навыки.Медперсонал обучат принципам работы в скоропомощных комплексах, они научатся проводить сердечно-легочную реанимацию. Также состоятся тренинги по разрешению конфликтных ситуаций и предотвращению профессионального выгорания.Обучение позволит повысить эффективность работы медперсонала, скорость их реагирования, отметила заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Елена Ефремова."Поэтому среди образовательных модулей есть обучение принципам организации медицинской помощи в скоропомощных комплексах, оценка болевого синдрома, базовая сердечно-легочная реанимация и ряд других", – рассказала она.Обучение пройдет на базе медицинских колледжей № 1, 2, 5, 6 и 7. Занятия проведут преподаватели медколледжей и специалисты кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы.Решение о создании скоропомощных комплексов в больницах принято в 2018 году. Они появятся на базе НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больницы, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Это повысит качество оказания экстренной помощи.Ранее сообщалось, что скоропомощный комплекс при НИИ имени Склифосовского . Он рассчитан на 300 коек и прием в сутки до 200 неотложных пациентов.Готовность скоропомощного комплекса при Боткинской больнице . Строительство завершится в начале 2023 года.