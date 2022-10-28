Советует вековая мудрость предков.
Народные приметы:
Луна бледная и мутная – будет снег и...
Советует вековая мудрость предков.
Народные приметы:
Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.
При заходе солнца небо чистое – к погожему дню на завтра.
Если листья пожелтели, но практически не опадают, то морозы будут не скоро.
Продолжительные туманы – к оттепели.
При переменном ветре и зима будет непостоянной.
Кольцо вокруг луны – к ветру.
Тусклая луна – к мокроте; ясная – к сухой погоде.
Чего делать нельзя:
Ругаться и быть в плохом настроении. Негатив будет накапливаться, и перерастет в большие неприятности.
Планировать важные дела и встречи - возможны неприятные случайности, а также потери, кражи и обманы.
Не стоит совершать крупные и дорогие покупки. Это может обернуться серьезными финансовыми проблемами.
Нельзя молодым членам семьи первыми выходить из дома. Это должны сделать старики. Тогда нечистая сила подумает, что тут живут только пожилые люди и оставит всех в покое.
Молодым девушкам нельзя гадать на любовь, иначе она в течение трех лет не придет.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos