Советует вековая мудрость предков. Народные приметы: Луна бледная и мутная – будет снег и...

Советует вековая мудрость предков.Народные приметы:Луна бледная и мутная – будет снег и мороз.При заходе солнца небо чистое – к погожему дню на завтра.Если листья пожелтели, но практически не опадают, то морозы будут не скоро.Продолжительные туманы – к оттепели.При переменном ветре и зима будет непостоянной.Кольцо вокруг луны – к ветру.Тусклая луна – к мокроте; ясная – к сухой погоде.Чего делать нельзя:Ругаться и быть в плохом настроении. Негатив будет накапливаться, и перерастет в большие неприятности.Планировать важные дела и встречи - возможны неприятные случайности, а также потери, кражи и обманы.Не стоит совершать крупные и дорогие покупки. Это может обернуться серьезными финансовыми проблемами.Нельзя молодым членам семьи первыми выходить из дома. Это должны сделать старики. Тогда нечистая сила подумает, что тут живут только пожилые люди и оставит всех в покое.Молодым девушкам нельзя гадать на любовь, иначе она в течение трех лет не придет.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos